Den Umgang mit Verbänden und Pflastern geübt

Rosenberg.Eine der letzten Aktionen des diesjährigen Ferienprogramms war der „Rescue Day – Erste Hilfe mit Kindern“ des Rosenberger DRK im Vereinsraum bei der Feuerwehr, zu dem zwölf Kinder aus der Gemeinde im Alter von fünf bis zwölf Jahren kamen.

Verhalten im Ernstfall

In dieser dreistündigen Aktion wurden die interessierten Buben und Mädchen spielerisch an dieses Thema herangeführt. Unter der Leitung von Dagmar Baumann und ihren beiden Helferinnen vom DRK wurden den Kindern an mehreren Stationen die Sofortmaßnahmen in Erster-Hilfe vermittelt. So wurden zu Beginn verschiedene Verbände wie Hand-, Knie-, Kopf oder Armverband mit Binde und Pflaster und dem Dreiecktuch geübt. Zudem gab es reichlich Informationen über das richtige Verhalten des Ersthelfers beim Auffinden einer verletzten Person und das richtige Absetzen eines Notrufes. Zum Programm gehörten auch viele Bewegungsspiele. Mit Knabbereien und Getränken stärkten sich die Kinder während der Ferienaktion.

Am Ende der Veranstaltung erfolgte ein Austausch mit den Kindern und Eltern über die Jugendarbeit des DRK-Ortsvereins, die mit großem Interesse wahrnahmen, dass es derzeit im Verein zwei Gruppen im Alter von fünf bis zehn und elf bis 17 Jahren gibt. Derzeit sind 20 Kinder im Jugendrotkreuz gemeldet. Die Gruppenstunden finden in der Regel alle zwei Wochen samstags im DRK-Raum statt. F

