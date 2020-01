Dauerthema „Mühlgärten“ abgehakt

Rosenberg.Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Rosenberger Gemeinderat am Dienstagabend zu bewältigen. Bürgermeister Ralph Matousek begrüßte die vielen Zuhörer und nahm die Ehrung der Blutspender vor. Zusammen mit Walter Baumann als Vertreter des DRK-Ortsvereins lobte er das ehrenamtliche Engagement und „die große Mitmenschlichkeit“. Diese könne nicht hoch genug gewürdigt werden. Matousek bedankte sich bei den Blutspendern für diese Leistung und schloss in seinen Dank auch die ehrenamtlichen Helfer des DRK-Ortsvereins für die alljährliche Durchführung des Blutspendetermins ein. Für zehnmaliges Blutspenden wurde geehrt: Lena Wagner, Klaus Gaukel, Reiner Hambrecht, Michael Rau und Caroline Wendel. Für ihre 25. Spende wurden Gudrun Gerner und Harry Walch und für seine 75. Blutspende wurde Reinhold Griebaum ausgezeichnet.

Genehmigung erteilt

„Noch einmal, und hoffentlich letztmals, steht der Bebauungsplan ,Mühlgärten’ im Ortsteil Sindolsheim auf der Tagesordnung“, sagte Hauptamtsleiterin Kautzmann-Link bei ihren Erläuterungen zum nächsten Thema. Nach mehreren Offenlegungen habe der Gemeinderat in der vorherigen Sitzung am 10. Dezember die nochmals eingegangenen Stellungnahmen aus der erneuten Offenlegung und der Behördenbeteiligung abgewogen. Der Satzungsbeschluss konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefasst werden, da die aufgrund des Eingriffs in das Überschwemmungsgebiet erforderliche Ausnahmegenehmigung durch die Untere Wasserbehörde des Landratsamtes noch nicht vorlag. Diese wurde mittlerweile erteilt, so dass der Gemeinderat einstimmig den überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans „Mühlgärten“ sowie die Satzung des Plangebietes billigte. Bürgermeister Matousek freute sich, dass dieses Thema nunmehr erledigt ist. Mit der beschlossenen Erweiterung betreibe man eine aktive Wirtschaftsförderung und ermögliche der ansässigen Firma Vogt eine Betriebserweiterung, durch die neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Grundstücke erworben

Weiteres Thema war das Bebauungsplanverfahren „Bei den drei Morgen“. Für die Grundstücke in diesem Bereich im Ortsteil Rosenberg hat der Gemeinderat am 16. Mai 2017 ein Baulandumlegungsverfahren angeordnet und einen Umlegungsausschuss gebildet. Zwischenzeitlich, so der Bürgermeister, wurden alle Grundstücke, die für die Bildung und Erschließung der Bauplätze notwendig sind, von der Gemeinde erworben, so dass die Einleitung des Umlegungsverfahrens nicht mehr erforderlich ist. Ein-stimmig beschloss der Gemeinderat den damals getroffenen Anordnungsbeschluss aufzuheben und den gebildeten Ausschuss aufzulösen.

Ehrenordnung geplant

Weiterer Tagesordnungspunkt war der Erlass einer Ehrenordnung, die es bisher noch nicht gibt. Die Gemeindeverwaltung möchte damit den Stellenwert des Ehrenamtes und des bürgerlichen Engagements unterstreichen und eine Regelung hierfür treffen, erklärte Bürgermeister Matousek. Auch sollen besondere Leistungen mit einer Ehrung gewürdigt werden. Die neuen goldenen und silbernen Ehrennadeln sollen ab 2021 in separaten Veranstaltungen übergeben werden. Das Gremium stimmte dem Vorschlag zu, forderte jedoch eine Überarbeitung des derzeitigen Entwurfes. Die neuen Vorschläge werden dann in der nächsten Sitzung behandelt.

Einstimmig beschlossen wurde auch, dass für die „Abwasserbeseitigung“ ein neues Fahrzeug beschafft wird. Der Gemeinderat hat sich für den Kauf eines gebrauchten Fahrzeuges der Firma Nenninger Osterburken zum Preis von 14 245 Euro entschieden. Damit wird das mehr als elf Jahre alte Fahrzeug ersetzt, dass an den Gemeindebauhof übergeben wird und dort ein Fahrzeug ersetzt, das aus dem Jahre 2001 stammt.

Konzept für Dorfentwicklung

Für den Ortsteil Sindolsheim soll eine Grobanalyse als Konzept zur weiteren Dorfentwicklung erstellt werden. Dies dient als Antrag zur Aufnahme in das ELR-Programm und zeigt Handlungsfelder und Defizite auf und ist eine erste Arbeitsgrundlage zur Dorfentwicklung, erläuterte Matousek. Für den Ortsteil Rosenberg wurde 2019 eine solche Grobanalyse beauftragt und fertiggestellt. Jetzt soll Sindolsheim, nach fast 40 Jahren, neu betrachtet werden, da das dortige Konzept aus dem Jahre 1981 stammt und viele Maßnahmen um die Marktstraße realisiert wurden. Die Gemeindeverwaltung hat im Jahr 2019 zusammen mit dem Büro IFK und Ortsvorsteher Jürgen Fuchs eine erste Begehung unternommen. Das Pauschalhonorar von IFK, so der Bürgermeister, für die Erstellung des Grobanalyse-Konzeptes beläuft sich auf brutto 7568 Euro. Die Maßnahme ist im Haushalt 2020 finanziert. Wie Matousek ergänzte, möchte man sich im Ortsteil Sindolsheim auch der Innenentwicklung des Dorfes in den nächsten Jahren widmen und nicht nur Neubaugebiete erschließen. Der Gemeinderat ermächtigte einstimmig die Verwaltung, den Planungsauftrag mit dem Büro IFK abzuschließen.

Ein „Relikt aus alter Zeit“ wurde anschließend behandelt. Die Satzung über die Aufhebung der Satzung über die Gebührenerhebung für die Vatertierhaltung und für die künstliche Rinderbesamung wurde einstimmig beschlossen. Diese vorhandene „alte“ Satzung ist heute nicht mehr von Bedeutung, weshalb die Verwaltung die Aufhebung vorschlägt. Der Gemeinderat folgte einstimmig diesem Vorschlag.

Letzter Punkt war die Annahme der Spenden in Höhe von 9990 Euro, welche die Gemeinde im vergangenen Jahr erhalten hat und vom Gremium bewilligt wurde. Zum Abschluss der Sitzung informierte Bürgermeister Matousek darüber, dass am 2. April zusammen mit den Grundschülern eine Platzaktion von 1000 Bäumen durchgeführt wird. Über ein positives Ergebnis informierte er beim geplanten Dorfladen. Bisher haben 180 Personen 420 Anteile mit einem Betrag von rund 85 000 Euro gezeichnet. Dies sei ein weiterer Meilenstein in der alsbald geplanten Wiedereröffnung. F

