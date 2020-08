Das Maislabyrinth erkundet

Rosenberg.Der Rosenberger Ortschaftsrat organisierte kurzfristig im Rahmen des diesjährigen Ferienprogramms eine Fahrt ins Schweinberger Maislabyrinth.

Am Mittwoch war es dann soweit. 14 Kinder und 16 Erwachsene verbrachten zusammen einen ereignisreichen und schönen Nachmittag in Schweinberg. Alle Teilnehmer erkundeten dabei neugierig die vorhandenen Wege im großen Maisfeld, welches in diesem Jahr passend zum Thema „Safari“ gestaltet ist. Die Kinder lösten außerdem die darin versteckten Aufgaben.

Schöner Abschluss

Zum Abschluss hatten die begeisterten Entdecker noch reichlich Zeit, sich auf der vorhandenen Strohballenhüpfburg auszutoben oder den Tiere im Streichelzoo einen Besuch abzustatten.

Alle Teilnehmer sowie der Rosenberger Ortschaftsrat bedankten sich bei Charly Volkl für die kostenlose Bereitstellung von Getränken sowie bei der Firma Hettinger für den Busses und die kostenlose Fahrt. F

