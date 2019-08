Brettspiele und Leuchtschalen gebastelt

Sindolsheim.Zur zweiten Ferienaktion des Ferienprogramms der Spielvereinigung Sindolsheim waren 15 Kinder und vier Erwachsene gekommen. Unter der Leitung von Birgitt Schlander und Ingeborg Reimann wurde ein Brettspiel gebastelt und danach aus Gips Leuchtschalen hergestellt. Zuerst wurden die Steine für das Brettspiel „Tick Tack Toa“ weiß angemalt, die dann trocknen mussten. Danach wurden aus Gips Leuchtschalen modelliert, ein Luftballon diente hier als Grundform. Während der Trockenphase gab es eine kleine Trinkpause und die Jungen und Mädchen konnten sich auf dem neuen Kinderspielplatz so richtig austoben. Weiter ging es an diesem Nachmittag mit dem Bemalen der Steine für das Brettspiel. Jedes Kind bemalte 19 Steine mit dem Motiv eines Maikäfers. Dann ging es weiter mit den Gipsschalen. Einige mussten vor dem Bemalen mit dem Föhn getrocknet werden, aber dann wurde kräftig gemalt. So entstanden schöne bunte Leuchtschalen, die mit bunten Steinen und einem Teelicht befüllt wurden. Den Kindern machte dieser Aktionstag sehr viel Spaß. Die beiden Betreuerinnen Birgitt Schlander und Ingeborg Reimann freuten sich, dass wieder so viele Kinder an der Ferienaktion teilnahmen. Bild: Helmut Frodl

