Bretter der Holzbank am Lindenbrunnen erneuert

Rosenberg.Laue Sommernächte im Schatten eines schönen Lindenbaumes verbringen, das ist am Lindenbrunnen, einem der schönsten Fleckchen im Dorf, möglich.

Mitglieder des Ortschaftsrats haben zusammen mit freiwilligen Helfern die Sitzbank erneuert. Dieser Wunsch war auch von Bürgern in der Sitzung des Ortschaftsrats im Februar geäußert worden.

Im Verlauf zweier Arbeitseinsätze haben die Helfer die in die Jahre gekommenen Bretter der Holzbank entfernt und durch neue ersetzt. Durch diese Aktion und das zuvor stattgefundene Ausgrasen des Ortswappens durch Walter Baumann und Sigrid Nies erstrahlt die Ecke am Lindenbrunnen, wo früher viele Dorffeste gefeiert wurden, in einem neuen Glanz und lädt zum Verweilen ein . Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.06.2020