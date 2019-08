„Bouldern mit dem Bürgermeister“ kam im Bauland gut an

Rosenberg.Beim Ferienprogramm beteiligte sich die Gemeinde mit einer eigenen Aktion – „Bouldern mit dem Bürgermeister“.

Voller Erwartung und Vorfreude auf einen schönen Nachmittag warteten die 18 angemeldeten Kinder zwischen sechs und 13 Jahren vor dem Rathaus auf Bürgermeister Ralph Matousek sowie die beiden Mitarbeiterinnen des Rathauses Fleur Weidmann und Pia Hertl zur gemeinsamen Abfahrt mit dem Bus in das DAV-Kletterzentrum nach Buchen, wo sie nach der Ankunft von sechs Betreuern des Zentrums begrüßt wurden.

Nach einer kurzen Einweisung und der angekündigten Überraschung, dass sich die Jungen und Mädchen nicht nur beim „Bouldern“ sondern auch an der großen Kletterwand ausprobieren dürfen, wurde die Freude immer größer. Danach wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste begann beim „Bouldern“, wo bis zu einer Höhe von drei Metern ohne Seil geklettert wird. Die einzige Absicherung sind hier Sportmatten auf dem Boden. Die zweite Gruppe fand sich an der Kletterwand ein, wo bis zu einer Höhe von 14 Metern geklettert werden kann. Hier wurden die Kinder von einem Betreuer des Kletterzentrums durch ein Seil vor dem Absturz gesichert.

Nach der ersten aufregenden „Kletterstunde“ gab es für die Kinder einen Snack. Die beiden Gruppen wurden getauscht und es ging mit Spaß in die zweite Aktionshälfte. Alle Jungen und Mädchen waren mit Ehrgeiz und Freude bei der Sache und zeigten dabei ihr Können. Die Jungen und Mädchen waren schon sehr überrascht, wie hoch sie doch klettern konnte. Nach einem erfolg- und erlebnisreichen Nachmittag ging es am späten Nachmittag mit dem Bus zurück ans Rathaus, wo schon die ersten Eltern gespannt warteten. Der Dank des Bürgermeisters galt allen, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019