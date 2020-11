Bilanzgewinn auf Vorjahresniveau

4276 Mitglieder, mehr als 9000 Kunden und ein Anstieg der Bilanzsumme auf 207 Millionen Euro: Die Volksbank Kirnau blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück.

Osterburken. Für die Volksbank Kirnau ist das Geschäftsjahr 2019 sehr erfolgreich verlaufen. Trotz der Herausforderungen im Finanzwesen stieg die Bilanzsumme im Vorjahresvergleich um 15 Millionen auf nunmehr 207 Millionen und überschritt erstmals in der langen Geschichte der Bank die Marke von 200 Millionen Euro.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Gerhard Baar, eröffnete und leitete die Generalversammlung in der Baulandhalle. Bankvorstand Bernhard Eckert ging in seinen Ausführungen auf die Rahmenbedingungen des vergangenen Geschäftsjahres ein. Die Dynamik im Bereich der Regulatorik und Digitalisierung stelle für regional tätige Banken weiterhin eine große Herausforderung dar. Als weitere zunehmende Belastung nannte Eckert die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die sich immer negativer auf die Ertragsseite der Banken auswirke. Trotzdem berichtete der Bankvorstand für das Wirtschaftsjahr 2019 von einer positiven Entwicklung. Die Bilanzsumme sei erstmals über die Marke von 200 Millionen Euro gestiegen.

120 Millionen Euro Darlehen

„Zum Jahresende waren insgesamt 4276 Mitglieder an der Volksbank Kirnau beteiligt“, so Eckert. Die Kundeneinlagen seien auf 147,8 Millionen Euro gestiegen. Das Kreditgeschäft habe sich gut entwickelt. Darlehen in Höhe von insgesamt 120,2 Millionen Euro seien ausgeliehen worden. Die Volksbank Kirnau mit ihren Bankstellen in Rosenberg, Osterburken, Ahorn und Ravenstein betreue, wie Eckert sagte, mehr als 9000 Kunden.

Er wies auch darauf hin, dass sich das Kundenverhalten stark verändert habe. Serviceleistungen der Bank sowie die Kundenbetreuung würden verstärkt auf den vielfältigen angebotenen digitalen Wegen nachgefragt.

Das gesamte zu betreuende Kundenvolumen betrage derzeit 364 Millionen Euro (plus 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).

Wie Eckert weiter ausführte, sei es der Volksbank Kirnau im Umfeld niedriger Zinsen und der daraus resultierenden niedrigen Margen wiederum gelungen, einen zufriedenstellenden Jahresüberschuss zu erwirtschaften. Nach Abzug der Steuern und der Zuführung zu den Rücklagen verbleibe ein Bilanzgewinn in Höhe von 424 000 Euro, der dem Vorjahresergebnis entspreche und der Rücklage zugeführt werde.

„Die EZB und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) haben alle Banken unmissverständlich aufgefordert aktuell auf eine Ausschüttung von Dividenden zu verzichten“, sagte Eckert. Ziel sei es, sich für mögliche wirtschaftliche Folgen der derzeitigen Corona-Pandemie zu wappnen. Die Versammlung folgte den Empfehlungen der Bankenaufsicht. Die für das Geschäftsjahr 2019 vorgesehene Dividende wird dem Eigenkapital zugewiesen und in das neue Geschäftsjahr übertragen.

Eigentlich, so Bankvorstand Dieter Ehmann, habe die Volksbank Kirnau in diesem Jahr ihr 140-jähriges Bestehen mit vielen Veranstaltungen und Kundenanlässen feiern wollen. Aufgrund der Corona-Einschränkungen hätten diese jedoch nicht stattfinden können. Als Bank in der Region habe das Institut es von Beginn an gut und schnell verstanden, mit den Herausforderungen der Pandemie umzugehen.

Zahlreiche Kommunikationswege

So gelte es einerseits, die Mitarbeiter und Kunden zu schützen, anderer-seits sei es gerade jetzt die Aufgabe der Genossenschaftsbank für die Kunden und Partner vor Ort da zu sein. „Und das auf allen Kommunikationswegen, sei es in den geöffneten Bankstellen vor Ort, per Internet, App oder auch auf dem telefonischen Weg“, so Ehmann. Dies werde von den Kunden positiv wahrgenommen und reflektiert.

In seinen weiteren Ausführungen ging Ehmann auf das soziale Engagement der Volksbank Kirnau ein. Im vergangenen Jahr wurden Kindergärten, Schulen und Vereine wieder mit rund 20 000 Euro Spenden unterstützt. Weiterhin wurden für alle Ortsteile der Städte und Gemeinden im Geschäftsgebiet im Rahmen des „140-Jahr-Jubiläums“ „VolksBänke“ bestellt. Diese werden demnächst übergeben.

Ehmann bedankte sich bei allen Mitarbeitern, den Führungskräften und Mitarbeitern des Finanzverbundes für das geleistete große Engagement in diesen unruhigen Zeiten: „Nur so war und ist es möglich, die gute Stellung der Bank im Markt zu sichern und weiter auszubauen.“ Sein Dank galt auch dem Aufsichtsrat sowie dem genossenschaftlichen Prüfungsverband für die konstruktive Zusammenarbeit.

Im Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrats informierte Gerhard Baar über den uneingeschränkt erteilten Bestätigungsvermerk durch den baden-württembergischen Genossenschaftsverband, nachdem Geschäftsführung, Kredite und Jahresabschlusses geprüft worden waren. Die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung erfolgten ebenso einstimmig wie die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder.

Aufsichtsräte bestätigt

Bei den anschließenden Wahlen zum Aufsichtsrat wurden die turnusgemäß ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder Klaus Häffner (Berolzheim) und Karl-Peter Maurer (Merchingen) einstimmig wiedergewählt. Auf ebenso breite Zustimmung stieß die Änderung der Satzung aufgrund von Gesetzesänderungen und Verordnungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.11.2020