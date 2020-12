Belegschaft spendet für Kinder

Rosenberg.Wieder einmal zeigten die Mitarbeiter der Firma Magna am Standort Rosenberg ein großes Herz für das Ambulante Kinderhospiz Neckar-Odenwald-Kreis. Denn seit mehr als zehn Jahren wird die segensreiche Arbeit des Vereins von der Belegschaft finanziell unterstützt.

Kurz vor Weihnachten übergaben der General Manager des örtlichen Magna-Standortes, Gernot Doneleit, sowie der engagierte Vorsitzenden des Betriebsrates, Lothar Harlacher, an die Vorsitzende des Vereins, Felicitas Zürn, die 16. Großspende mit der Summe von 4300 Euro.

Wie Lothar Harlacher sagte, wurde im Werk wie im Vorjahr ein „Kinderwunschbaum“ aufgestellt. 70 Kinder oder deren Eltern konnten dort ihren Weihnachtswunsch anbringen. Die Wunschzettel waren schnell vergriffen, so Harlacher. Diese Spendensumme betrug in diesem Jahr rund 2400 Euro. Die Geschenke wurden zwischenzeitlich dem Kinderhospiz in Mosbach übergeben, worüber man sich dort sehr freute.

Die Vorsitzende des Vereins, Felicitas Zürn, bedankte sich bei der Magna-Belegschaft, die zu den größten und zuverlässigsten Sponsoren des Vereins gehörten, über die erneute Großspende vor Weihnachten. „Wir sind sehr froh und dankbar.“ General Manager Gernot Doneleit freute sich, dass sich der Betriebsrat mit seinem Vorsitzendem Lothar Harlacher immer wieder für die Organisation solcher Aktionen einsetzt und damit großen Erfolg habe.

Wie Harlacher abschließend sagte, wurde bereits mit der 17. Aktion unter der Belegschaft im Werk begonnen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.12.2020