Becken müssen nachgerüstet werden

Rosenberg.Mit der Abwasserbeseitigung befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Wie Bürgermeister Ralph Matousek informierte, müssen die neuen Regenüberlaufbecken (RÜB) nach heutigen technischen Stand mit einer Messtechnik ausgestattet werden, um den Durchfluss sowie den Überlauf in das Gewässer zu messen.

Der Landesgesetzgeber habe nun festgelegt, dass alle Regenüberlaufbecken ohne Messtechnik bis zum Jahre 2024 nachzurüsten seien. Bis zum 31. Dezember 2020 müsse die Gemeinde ein Konzept dazu vorzulegen.

Ein Teil der Becken habe darüber hinaus keinen Stromanschluss. Die Datenkommunikation werde über eine Handy-Datenkarte erfolgen. Gleichzeitig müsse das Leitsystem der Kläranlage um diese Außenstellen erweitert werden. Der Gemeindeverwaltung liegt, so Matousek, ein Honorarangebot des Ingenieurbüro Walter und Partner aus Adelsheim über 7735 Euro für die Erstellung des geforderten Konzeptes vor, das dann in einen konkreten Ausbauplan übergeleitet werden soll. Dafür könne dann auch ein Förderantrag gestellt werden kann. Das Pauschalhonorar wird bei einer weitergehenden Beauftragung auf das Honorar angerechnet. Nach zwei kurzen Wortmeldungen vergab der Gemeinderat einstimmig die Konzeption für die Aufrüstung der Regenüberlaufbecken mit Messtechnik an das Büro Walter & Partner aus Adelsheim. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019