Beanstandungen bei der Abrechnung

Sindolsheim.Im Mittelpunkt der Tagesordnung des Rosenberger Gemeinderats stand neben der Vorstellung des Kindergartenbedarfsplanes bis 2024 auch das Thema Feuerwehr, insbesondere die Abteilung Hirschlanden. Nachdem dort die beiden Abteilungskommandanten ihre Ämter niederlegten, wurden kommissarisch Mike Graser zum neuen Abteilungskommandanten und Edwin Unangst zum neuen stellvertretenden Gesamtkommandanten der Rosenberger Feuerwehr ernannt.

Nach der Bekanntgabe und Anerkennung der Niederschrift vom 20. Oktober befasste sich der Gemeinderat mit der Neuregelung der Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Bürgermeister Ralph Matousek erläuterte kurz den Sachverhalt. Die Umsatzbesteuerung musste aufgrund eines EU-Urteils neu geregelt werden, so dass auch Umsatzvorgänge der öffentlichen Hand teilweise zukünftig der Umsatzsteuer unterliegen.

Verlängerung beschlossen

Diese Neuregelung trat 2017 in Kraft. Es konnte aber von einer Übergangsregelung bis zum 31. Dezember 2020 Gebrauch gemacht werden, welche auch genutzt wurde. „Im Juni diesen Jahres“, so der Bürgermeister, „hat die Bundesregierung eine Verlängerung der Neuregelung der Anwendung des Paragrafen 2 b des Umsatzsteuergesetzes bis zum 31. Dezember 2022 beschlossen, so dass die Regelung erst ab dem 01. Januar 2023 verpflichtend ist.“ Dieser stimmte der Gemeinderat zu.

Um die Feuerwehr Hirschlanden ging es im Anschluss. Wie der Bürgermeister ausführte, haben die beiden Abteilungskommandanten ihre Ämter niedergelegt.

Bisher fand noch keine Abteilungsversammlung statt, um die Nachfolger zu wählen. Nach dem bestehenden Feuerwehrgesetz ist der Gemeinderat nun aufgefordert diese vakanten Posten kommissarisch zu besetzen.

Mit den Kameraden der Abteilung Hirschlanden wurden verschiedene zielführende Gespräche geführt. Vorgeschlagen wurde Mike Graser als Abteilungskommandant, als Stellvertreter Simon Stapf und Thomas Frey. Einstimmig wurden sie in nach geheimer Wahl vom Gemeinderat ernannt. Nach dem Rücktritt des stellvertretenden Gesamtkommandanten der Rosenberger Feuerwehr wurde in dieses Amt Edwin Unangst von der Abteilung Hirschlanden, kommissarisch als Nachfolger gewählt.

Informationen zur Vorbereitung der bevorstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg gab Ulrike Kautzmann-Link. Es wird mit einer Wahl während der „Corona-Pandemie“ gerechnet, weshalb man in der Verwaltung annimmt, dass die Zahl der Briefwähler sehr hoch sein wird. Daher wurden Vorkehrungen getroffen und für die gesamten Wähler der Gemeinde Briefwahlunterlagen bestellt.

In jedem der vier Ortsteile wird es ein Wahllokal geben. In Sindolsheim ist es die Sporthalle, in Hirschlanden das Dorfgemeinschaftshaus, in Bronnacker wird es das Bürgerhaus sein. Nur in Rosenberg wird das Wahllokal vom derzeitigen Rathaus ins benachbarte evangelische Gemeindehaus verlegt, da dort die Hygiene - und Abstandsregelungen besser eingehalten werden können. Der Gemeinderat nahm die Ausführungen der zuständigen Sachbearbeiterin zur Kenntnis.

Mit der Fertigstellung der Ortsdurchfahrt in Rosenberg hat die Gemeinde die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) beauftragt, eine Bauprüfung vorzunehmen. Die GPA hat neben der Ortsdurchfahrt noch den Bau des Regenüberlaufbeckens am Mühlweg sowie das Baugebiet „Adeldornring“ in Sindolsheim geprüft.

Klärendes Gespräch

Wie dem Auszug aus dem Prüfbericht zu entnehmen war, wurden bei der Ortsdurchfahrt Mängel und Beanstandungen in der Abrechnung der Leistungen festgestellt. „Die Gemeinde ist auf das Ingenieurbüro und die bauausführende Firma zugegangen“, sagte der Bürgermeister. Noch in diesem Monat soll ein klärendes Gespräch zwischen dem Ingenieurbüro, der Baufirma und der Gemeinde stattfinden.

Bürgermeister Matousek informierte darüber, dass „SuedLink“ Baugrunduntersuchungen in der Gemeinde Rosenberg zum Bau der geplanten Netzleitung durchführen wird. Dort werden jetzt Bodenuntersuchungen für die geplante Trasse erfolgen. Dies berührt die Gemeinde nur in einem kleinen Teilstück, im Staatswald, südlich der Autobahn. Es ist kein privater Bürger der Gemeinde von den Untersuchungen betroffen.

Für die Verlässliche Grundschule wurde eine ehrenamtliche Unterstützung gesucht. Derzeit wird das Angebot von fünf bis sieben Kindern genutzt. In einer erfolgten Stellenausschreibung wurde eine dritte Hilfskraft gesucht, die zwischenzeitlich auch gefunden wurde. Weiter informierte der Bürgermeister, dass der Gemeinderat vor rund drei Jahren einen Masterplan für den Glasfaserausbau an die Firma IKT beauftragte, der der Gemeinde nun vorliegt. Dieser Plan wird für die BBV die Grundlage zur örtlichen Erschließung sein.

Im Mai fand die Begehung der Trinkwasserversorgung durch das Gesundheitsamt statt, wo alle bestehenden Wasserhochbehälter angeschaut wurden. An den Hochbehältern Hirschlanden, Mettelheim und Rosenberg sollte ein Sattel oder Pultdach aufgebracht werden. Der Gesamteindruck an den Wasserversorgungsanlagen ist sehr gut.

Auf Nachfrage eines Gemeinderates zum geplanten Netzausbau „Toni“ konnte die Verwaltung keine genauen Zahlen kennen, wie viele Verträge zwischenzeitlich abgeschlossen wurden. Wie Ortsvorsteher Martin Herrmann (Hirschlanden) und Jürgen Fuchs (Sindolsheim) ergänzten, finden in beiden Ortsteilen noch weitere Informationsveranstaltungen und Sprechstunden statt.

