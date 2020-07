Bauarbeiten beendet

Die Bauarbeiten im Dörrhöfer Weg begannen bereits im Mai. Nun sind sie beendet worden. Helmut Frodl

Rosenberg.Die Bauarbeiten für die geplante Kanalsanierung im Dörrhöferweg durch die Baufirma Benninger aus Neunkirchen haben bereits Ende Mai begonnen. Nach rund sechswöchiger Bauzeit wurden diese jetzt abgeschlossen. Die Arbeiten waren notwendig geworden, da laut hydraulischer Berechnungen zwei Haltungen in der Straße zu klein gewesen sind. Außerdem wird dem bestehenden Kanalnetz durch das Neubaugebiet „Bei den drei Morgen“ zusätzliches Abwasser zugeführt.

Am vergangenen Mittwoch wurden die letzten Asphaltarbeiten durch die Baufirma Konrad-Bau ausgeführt. Die seitherige Sperrung des Dörrhöferweges in Richtung Bofsheim wurde am Samstag aufgehoben und die Straße ist wieder für den Durchgangsverkehr frei. Die Baukosten belaufen sich auf rund 200 000 Euro. Die Gemeinde hat einen 80-prozentigen Zuschuss nach den Zuwendungsrichtlinien Wasserwirtschaft erhalten.

Die Planung und Bauleitung lag in den bewährten Händen des Ingenieurbüros Büros Sack und Partner aus Adelsheim. Zwischenzeitlich haben die Bauarbeiten für die zweite Baumaßnahme des „Ringschlusses“ im Hirschlanderweg begonnen. F

