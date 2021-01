Anbau ist beschlossene Sache

Mit dem geplanten Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Hirschlanden und der neuen Medienausstattung der Grundschule standen markante Punkte auf der Tagesordnung der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres.

Rosenberg. Viele Bürger und Feuerwehrmitglieder nahmen an der Gemeinderatssitzung teil, die bedingt durch die Corona-Pandemie erneut in der Sporthalle in Sindolsheim stattfand.

Dabei befasste sich der Gemeinderat erneut mit dem Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Hirschlanden und machte jetzt einen „Knopf“ an dieses Vorhaben.

Wie Bürgermeister Ralph Matousek rückblickend erläuterte, wurde das Thema bereits im Jahr 2018 behandelt.

Die damals von Architektin Susanne Kistner vorgeschlagenen Varianten seien aus Kostengründen vom Gemeinderat zurückgestellt worden. Die Verwaltung sei beauftragt worden, nach neuen, günstigeren Möglichkeiten zu suchen. Ziel sei es gewesen, die räumliche Situation im Haus zu verbessern und eine Unterstellmöglichkeit für den neuen Mannschaftsbus, der seit dem Kauf im Freien steht, zu schaffen.

Zuschuss bereits genehmigt

Wie Matousek weiter berichtete, wurden im vergangenen Jahr nochmals verschiedene Alternativen und Varianten untersucht, so der Anbau an der Gebäudevorderseite mit einem weiteren Ausbau des Dachgeschosses. Die Kosten dafür betragen rund 117 000 Euro. Ein Zuschuss aus dem Ausgleichsstock wurde bereits genehmigt.

Eine weitere Variante war die Überlegung, eine Garage an der rechten Seite des Gebäudes anzubauen. Das sei aber gescheitert, da der Eigentümer sein Grundstück nicht zur Verfügung stellte. Weiter wurde geprüft, in die angrenzenden Gärten eine Fahrzeuggarage zu bauen. Auch die Anfrage bei zwei Nachbarn, das Fahrzeug in die dortige Scheune zu stellen, blieb ohne Erfolg.

So sei man schließlich auf die ursprünglich geplante Variante, den geplanten Gebäudeanbau im Eingangsbereich, zurückgekommen. Zu den Kosten von rund 117 000 Euro wurden auch Eigenleistungen der Wehrleute zugesagt, die in die Meinungsfindung stets mit eingebunden waren, so Matousek. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2020 finanziert und werde auch in den Haushalt 2021 eingeplant, da sie dringend notwendig sei.

Gemeinderätin Susanne Grimm fand es gut, dass man nun an die Sache herangeht und den Anbau noch in diesem Jahr realisiert, auch im Zuge des neuen Feuerwehrbedarfsplans. Der Gemeinderat stimmte der ersten Variante zu. Zum Preis von 15 600 Euro beauftragte der Gemeinderat das Architekturbüro Kistner mit der weiteren Planung. Die Verwaltung wurde zudem beauftragt, die einzelnen Gewerke beschränkt auszuschreiben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.01.2021