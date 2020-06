2300 Euro für Kinderhospizdienst

Rosenberg.Der Belegschaft der Firma Magna des Standorts Rosenberg liegt der Ambulante Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis sehr am Herzen. Seit zehn Jahren – so lange gibt es bereits diesen segensreichen Dienst – unterstützen die Mitarbeiter den Verein finanziell. In dieser Zeit wurden auch sieben Kindertage am Standort Rosenberg durchgeführt.

Aus Gesprächen mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Bettina Frisch und Elisabeth Hildenbrand war zu hören, dass die Spenden - und Hilfsbereitschaft aufgrund der Coronakrise leidet. Es wird immer schwieriger, die Aufgaben zu stemmen. Deshalb sind sie stellvertretend für alle Helfer und Ehrenamtlichen dankbar, dass die Belegschaft von Magna in Rosenberg erneut eine Spendenaktion durchführte. Gernot Doneleit, General-Manager am Standort Rosenberg, übergab einen Spendenbetrag in Höhe von 2300 Euro sowie Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel an die Vorsitzende des Vereins, Felicitas Zürn.

Von der Geschäftsstellte der IG Metall aus Tauberbischofheim übergab Lothar Harlacher, Betriebsratsvorsitzender bei Magna in Rosenberg, in Vertretung von Gerhard Koch Schals an das Helferteam und an die Kinder. Wie Harlacher ergänzte, läuft derzeit bereits die 16. Spendenaktion. F

