18 Aktionen sind in den Ferien geplant

In der Gemeinde Rosenberg gibt es in den in dieser Woche beginnenenden Schulferien trotz der derzeitigen Corona-Pandemie ein Kinderferienprogramm.

Rosenberg. Beim Ferienprogramm sind insgesamt 18 unterschiedliche Aktionen bis zum 12. September mit Unterstützung der Vereine und sonstigen Personen geplant.

In dem von der Gemeinde herausgegebenen Programmheft schreibt Bürgermeister Ralph Matousek in seinem Grußwort, dass wegen des Corona-Virus seit Wochen die Schule ausgefallen sei und für viele Familien auch der gewohnte Urlaub in diesem Jahr ausfalle. Die Kinder und Jugendlichen seien von dieser Pandemie besonders betroffen. „Aus diesem Grund ist es der Gemeindeverwaltung und den Vereinen sehr wichtig, unter den außergewöhnlichen Umständen in diesem Jahr ein kleines Ferienprogramm zusammenzustellen“, so Matousek.

Das Programm beginnt am Freitag, 31. Juli, von 13 bis 15 Uhr mit dem „Tanzen für die Kleinen“. Veranstalter ist Pia Hertl. Veranstaltungsort ist die Sporthalle Rosenberg. Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren können teilnehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Waldtag am 1. August

Der Förderverein des Kindergartens Arche Rosenberg veranstaltet am Samstag, 1. August, von 10 bis 14.30 Uhr einen „Waldtag“. Treffpunkt für die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren ist der Kindergarten in Rosenberg. Abholung im Tal an der Abzweigung zur Kläranlage. Wettergeeignete Kleidung, geschlossene Schuhe und gefüllte Trinkflasche sollen mitgebracht werden. Ansprechpartner ist Sabine Schiff. Eine Anmeldung ist unter Angabe des Alters des Kindes bei Sabine Schiff erforderlich. Am gleichen Tag, ebenfalls am Samstag, 1. August, findet von 10 Uhr bis 13.30 Uhr eine „Schnitzeljagd“ mit Ponys in Wald und Wiese mit Picknick statt. Veranstalter ist der Islandpferdehof Brunnenberg der Familie Ralf Geiger. Treffpunkt ist auf dem Dörrhof. Maximal zehn Kinder ab sechs Jahren können an dieser Aktion teilnehmen. Mitzubringen sind: Helm, feste Schuhe, lange Hose und ein bisschen was fürs Picknick. Anmeldungen nehmen Anne und Annette Geiger, Klingenstraße 2, entgegen.

Radtour mit dem Bürgermeister

Am Donnerstag, 6. August, von 14 bis 18 Uhr veranstaltet Bürgermeister Ralph Matousek eine gemeinsame Radtour. Treffpunkt ist auf dem Schulhof. Schüler mit Fahrradführerschein können an dieser 20 Kilometer langen Tour mit abwechslungsreichen Zwischenhalten teilnehmen. Ein Fahrradhelm ist mitzubringen. Ansprechpartner ist das Bürgerbüro der Gemeinde, wo auch die Anmeldung erfolgen kann.

Am Freitag, 7.August, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr veranstaltet die Tennisabteilung des TSV Rosen-berg ein „Schnuppertraining Tennis“, das auf der Tennisanlage stattfindet. Kinder ab sechs Jahren können daran teilnehmen. Tennisschuhe oder alternativ Turnschuhe sind mitzubringen. Schläger sind vorhanden. Anmeldungen nimmt Carina Löw entgegen.

Unter dem Thema „Orimoto – wir gestalten aus einem Buch einen Igel“findet am Samstag, 8. August, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr die nächste Veranstaltung, organisiert von Antje Remmler für Kinder ab dem 5. Lebensjahr im Gemeindehaus statt. Wer ein Buch mit maximal 150 Seiten hat, darf es zur Veranstaltung mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Mittwoch, 12. August, von 14 bis 17.30 Uhr veranstaltet die Jugendabteilung des TSV Rosenberg auf dem Sportplatz ein „Fußball Schnuppertraining und Fußballgolf“. Teilnehmen können Kinder ab dem 4. Lebensjahr. Fußballschuhe oder alternativ Turnschuhe sind mitzubringen. Eine Anmeldung bei Matthias Letzgus ist erforderlich. „Spiel und Spaß rund um den Hund“ heißt die Aktion, mit der sich der Hundesportverein Bauland am Samstag, 15. August, von 14 bis 17 Uhr am Ferienprogramm beteiligt. Treffpunkt ist der Hundesportplatz bei der Talmühle zwischen Rosenberg und Sindolsheim. Kinder von sechs bis 14 Jahren können teilnehmen. Ansprechpartner ist Chiara Gärtner.

Der DRK-Ortsverein Rosenberg veranstaltet mit den Kindern von sechs bis zwölf Jahren am Donnerstag, 20. August, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr eine „DRK-Schnitzeljagd“. Treffpunkt ist der DRK-Raum bei der Feuerwehr. Ansprechpartner ist Dagmar Baumann, die auch die Anmeldungen entgegennimmt. Bei schlechtem Wetter muss der Termin ausfallen. Am Freitag, 21. August, von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr veranstaltet der Heimat - und Kulturverein für Kinder ab sechs Jahre das Ferienprogramm. Es werden Nagel-spannbilder aus Holz kreativ gestaltet. Treffpunkt ist auf dem Schulhof. Hammer und dünne Wolle nach Möglichkeit mitbringen. Ansprechpartner ist Martin Scheffel. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Samstag, 29. August, führt der Islandpferdehof Geiger eine zweite Veranstaltung „Bunte Zeit mit Ponys auf dem Islandpferdehof Brunnen-berg– Voltigieren und mehr“ durch. Treffpunkt ist auf dem Hof in der Klingenstraße 2 in Rosenberg. Alter der Kinder ab drei Jahre. Maximal zehn Kinder können teilnehmen. Mitzubringen sind Helm, feste Schuhe und lange Hose. Am Samstag, 5. September, von 14. bis 16.30 Uhr veranstaltet das Kindergottesdienst-Team das „Stadt-Land-Quiz“ im Ge-meindehaus. Alter: ab fünf Jahre. Ansprechpartner Antje Remmler. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Samstag, 12. September, führt der MSC Rosenberg von 14 bis 16 Uhr ein „Schnuppertraining Kartfahren“ durch. Treffpunkt ist beim Sportheim. Kinder von vier bis 15 Jahren können teilnehmen. Eine kurzfristige Änderung ist möglich. Anmeldungen bei Wolfgang Hess.

Ferienprogramm Sindolsheim

Auch die SpVgg Sindolsheim wird in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie ein Ferienprogramm anbieten. Folgende Veranstaltungen sind geplant: Mittwoch, 5. August, von 14 bis 18 Uhr „Waldtag“.

Die Kinder gehen auf Entdeckertour in den Wald mit Revierförster Christoph Hilgers. Treffpunkt an der Halle in Sindolsheim. Maximal 20 Kinder können teilnehmen. Feste Schuhe, dem Wetter entsprechende Kleidung und ein kleiner Rucksack sind erforderlich. Anmeldung bei Tina Geiger.

Mittwoch, 12. August, von 14 Uhr bis 17 Uhr „Kreativ mit Naturmaterialien“. Treffpunkt hinter der Sporthalle. Alle Kinder, die kreativ sein möchten, können teilnehmen. Kontakt: Tina Geiger.

Montag, 17. August, von 13 bis 16 Uhr „Forest Gnome“. Treffpunkt unter der Überdachung hinter der Turnhalle. Teilnehmen können maximal 15 Kinder, die Lust am Basteln haben. Alte Kleider anziehen und eigene Borsten und Haarpinsel in verschiedenen Größen mitbringen, Schere, Stifte und ein altes Geschirrtuch. Kontakt: Birgitt Schlander.

Freitag, 21.August, von 14 Uhr bis 17 Uhr. Thema der Veranstaltung: „Auf den Spuren von Hänsel und Gretel“. Gemeinsam soll dieses Märchen im Wald gehört und erlebt werden. Treffpunkt: Holzplatz der Familie Fuchs.

Teilnehmen können maximal 20 Kinder ab dem 3. Lebensjahr. Mitzubringen sind: Kleiner Rucksack für Lunchpaket und Getränk, was zur Verfügung gestellt wird. Unterlage zum Draufsitzen und ein Tuch, um sich die Augen zu verbinden. Kontakt: Kristina Müller und Mareike Frank.

Die Freiwillige Feuerwehr Hirschlanden führt zur Ferienaktion am Samstag 15.August, von 12 bis 17 Uhr ein „Geschicklichkeitsspiel mit Gruppen“ auf dem Sportplatz Hirschlanden durch. Kinder von sechs bis 16 Jahren können teilnehmen. Ansprechpartner ist Jenny Löber.

