Zweifamilienhaus geriet in Brand

Neuenstadt am Kocher.Als Ursache des Brandes, der am Samstag gegen 20.15 Uhr in einem Zweifamilienhaus entstand, wird eine defekte Heizdecke vermutet. Ein 97-jähriger Bewohner des Hauses in der Neuenstadter Schafgasse hatte die Decke in Gebrauch, als er bemerkte, dass diese Feuer fing. Sofort eingeleitet Löschversuche schlugen fehl, so dass das Feuer auf das Inventar und dann auf das Gebäude übergriff. Der 97-Jährige musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden, die übrigen Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Am Gebäude, das durch den Brand unbewohnbar wurde, entstand Sachschaden in Höhe von über 150 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020