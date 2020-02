Liebe Mitglieder der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, ziehen Sie endlich Konsequenzen aus Ihrem Handeln und sorgen Sie für Stabilität. Sie wissen genau (denn Sie verfolgen die Meinungsumfragen) dass die Linke bei einer Neuwahl 40 Prozent plus x holen würde.

Das ist der Tatsache geschuldet, dass Sie der AfD dabei geholfen haben, die parlamentarische Demokratie mit einem Trick der untersten Schublade zu unterminieren. Jetzt stehen Sie vor dem Scherbenhaufen dieser misslungenen Wahl und wehren sich mit Händen und Füßen gegen Neuwahlen.

Warum? Sie begründen das damit, dass die Wahl zu ähnlich unstabilen Verhältnissen führen könnte wie die letzte Wahl. Dass das angesichts der momentanen Umfragewerte völliger Blödsinn ist, erklärt sich von selbst. Warum sind sie nicht ehrlich? Warum sagen Sie nicht „Wir wollen keine Neuwahlen, weil wir genau wissen, dass der Wähler in Thüringen uns abstrafen wird!?“ Stattdessen versuchen Sie, ihr abstruses Vorgehen auch noch zu legitimieren.

Herr Ramelow hat einen konstruktiven Vorschlag für eine Übergangsregierung vorgelegt. Natürlich weiß er, dass eine Neuwahl zu seinen Gunsten verlaufen wird, deshalb kann er diesen Schritt auch machen. Das wissen Sie auch. Die einzigen, die momentan in Thüringen für Instabilität sorgen, sind Sie, liebe CDU-Fraktionsmitglieder, und das nur, weil Sie an ihren Mandaten hängen. Funktioniert so Politik? Ich glaube nicht. Je länger sie so weiter machen, desto stärker wird die Linke, und Sie werden Herrn Ramelow zu einer stabilen Mehrheit verhelfen. Nur bis dahin sorgen Sie für Stillstand. Denken Sie mal darüber nach.

