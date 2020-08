Würzburg wird Modellkommune für den Lastenradverleih

Würzburg.Die Stadt Würzburg hat sich um die Aufnahme in das Modellprojekt „Lastenrad mieten, Kommunen entlasten - Aufbau eines Lastenrad-Mietsystems in Kommunen“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr beworben. Ende Juli wurde die Stadt Würzburg aus 99 Bewerbungen als eine von acht bayerischen Kommunen für die Teilnahme ausgewählt und erhält während drei Jahren für die Weiterentwicklung des Lastenrad-Verleihsystems finanzielle und organisatorische Unterstützung.

Ziel des Förderprogramms ist es, ein nachhaltiges Lastenradsystem zu erproben, auszuwerten und auf die Übertragbarkeit auf andere Kommunen zu prüfen. Die Modellkommunen werden mit bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten bei der Anschaffung von Lastenrädern und den begleitenden Investitionen gefördert. Der Förderantrag wurde gemeinsam mit der Initiative Freies Lastenrad gestellt, die seit 2016 kostenlos E-Lastenräder in Würzburg verleiht und dabei finanziell durch die Stadt unterstützt wird. Das ehrenamtliche Projekt stößt jedoch an Grenzen, weshalb Stadt und Initiative Lösungen finden möchten, den Verleih auszuweiten und einfacher zu organisieren. Das Förderprogramm bietet hierfür einen äußerst attraktiven finanziellen Rahmen und fachliche Unterstützung, da den beteiligten Kommunen eine qualifizierte Beratung und Begleitung zur Seite gestellt wird. So kann das Lastenradangebot auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Bürgermeister Martin Heilig freut sich: „Ich freue mich sehr, dass wir so das bestehende System gemeinsam mit der Initiative Freies Lastenrad und anderen Partnern weiterentwickeln können.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.08.2020