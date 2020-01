Verletzte bei Schlägereien

Würzburg/Innenstadt.Mehrere junge Männer gerieten in der Nacht zum Sonntag vor einer Diskothek in der Haugerpfarrgasse in einen, anfänglich verbalen, Streit, der in Körperverletzungen ausartete. Die Schläger erlitten jeweils leichte Verletzungen.

Zu einer weiteren Körperverletzung kam es am frühenSonntagmorgen vor einer Bar an der Juliuspromenade. Mehrere Täter verletzten hierbei einen 27-jährigen durch Schläge und Tritte.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme konnte ein Angreifer identifiziert werden – zwei weitere müssen noch ermittelt werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Körperverletzungen geben können. Diese sollten sich unter Telefon 0931/4572230 bei der Polizeidienststelle zu melden.

