Dieser Segeltörn sollte ein harmloser heiterer Ausflug werden. Chillen, Zeit miteinander verbringen und vor allem die Liebe etwas aufpolieren. Plötzlich ein Notruf – die Gedanken und Ereignisse überstürzen sich, man muss handeln, helfen. Und dann sind sie an Bord, die drei Afrikaner, und die Zweifel wachsen so schnell wie die Fragen. Sind das wirklich Schiffbrüchige oder doch Schleuser, Zuhälter, Kriminelle? Mit ihrer Entscheidung müssen Anja und Michael nun leben und sitzen jetzt hier auf dem Podium, fest entschlossen, alles auf den Tisch zu legen. So erhoffen sie sich für ihre Gewissensnot die Absolution des Publikums.

Das Duell: perfide, aufregend, lustvoll. Eine harte Komödienshow um political correctness, verdeckte Ressentiments und Werte – virtuos und in jeder Sekunde spannend wie ein Krimi. Holger Böhme, 1965 in Dresden geboren, ist freischaffender Autor, Regisseur und seit 2017 Intendant des Dresdener Theaterkahns. Er schreibt Hörspiele, Prosa und Theaterstücke. Es spielen Katharina Friedl und Armin Hägele, Regie Oliver Zimmer, Ausstattung Angelika Relin. Zu sehen ist das Stück von 6. August bis 26. September im Foyer des Torturmtheaters dienstags bis freitags 20 Uhr, samstags 16.30 Uhr und 19 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020