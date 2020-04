Odenwald-Tauber.Rückkehr zum Regelfahrplan: In Abstimmung mit dem Land Land Baden-Württemberg und Bayern wird die Zahl der Verbindungen im Regional- und S-Bahn-Verkehr der DB Regio AG angehoben, und der reguläre Regelfahrplan tritt ab dem 20. April wieder in Kraft, teilt die Bahn mit.

Auf den Strecken der Madonnenland-, Tauber- und Hohenlohebahn werden einzelne RB-Zwischentakte weiterhin durch Busse ersetzt. Die aktualisierten Fahrplandaten stehen in den digitalen Auskunftsmedien zur Verfügung. Damit alle gesund bleiben, sollen die Reisenden weiterhin auf den Mindestabstand achten, so die Bahn.

Bis einschließlich 19. April gelten noch folgende Einschränkungen: Wertheim – Miltenberg – Aschaffenburg (Maintalbahn): Reduzierung von Zügen der Strecke Wertheim – Miltenberg auf einen Zweistundentakt. Die Strecke Miltenberg – Aschaffenburg erhält einen Stundentakt. Wertheim – Lauda – Crailsheim (Taubertalbahn): Reduzierung von Zügen. Zwischen Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim teilweise Busnotverkehr. Heilbronn – Schwäbisch Hall-Hessental – Crailsheim (Hohenlohebahn): Reduzierung von Zügen. Zwischen Öhringen und Schwäbisch Hall-Hessental teilweise Busnotverkehr. Seckach – Walldürn – Miltenberg (Madonnenlandbahn): Ausfall aller Züge und Einrichtung eines Busnotverkehres.

Informationen über alle Abfahrts- und Ankunftszeiten in der Reiseauskunft unter bahn.de/reiseauskunft, in der DB Navigator-App, in der DB Streckenagent-App oder beim regionalen Kundendialog unter Telefon 0180/6996633 (20 Cent/Anruf, bei Mobilfunk maximal 60 Cent/Anruf).

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.04.2020