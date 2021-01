Rind flüchtet vor Metzger

Hohenlohekreis.Ein Limburger Rind hat sich am Samstagmittag aus den Fängen eines Metzgers im Hohenlohekreis befreit. Es flüchtete vor dem Metzger und konnte sich zunächst in Sicherheit bringen. Unter hohem körperlichen Einsatz wurde versucht, das Tier wieder einzufangen. Dies gelang dem Metzger und den alarmierten Polizeibeamten zunächst jedoch nicht.

Nach Verständigung eines Veterinärs wurden dem Tier Beruhigungs/Schlafmittel verabreicht. Doch das 350 Kilogramm schwere Rind trotzte auch dieser Maßnahme und bewegte sich weiter in dem Gebiet, um auf den dortigen Wiesen zu grasen. Nur unter Hinzuziehung eines Treibwagens konnte das Tier gegen Abend eingefangen und in den Stall zurückgebracht werden.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 31.01.2021