Porsche überschlug sich mehrfach

Waldaschaff.Ein 23-Jähriger war am Montag mit seinem Porsche auf der A3 in Richtung Frankfurt auf der linken von drei Spuren unterwegs. Bei hohem Tempo kam der Pkw dann gegen 10.45 Uhr aus bislang unbekanntem Grund nach links ab und kollidierte mit der Betonmittelleitwand. Von dort wurde er nach rechts abgewiesen, schleuderte über die gesamte Fahrbahn und überschlug sich mehrfach. Der Porsche wurde hierbei derartig deformiert, dass die Feuerwehr die Fahrertüre mit schwerem Gerät öffnen und den Mann aus seinem Auto befreien musste. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Drei nachfolgende Fahrzeugführer konnten Trümmerteilen nicht mehr ausweichen. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt.

Donnerstag, 24.12.2020