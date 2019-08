Polizei vermutet Brandstiftung

OBERNBURG.In einem Waldstück an einer schwer zugänglichen Stelle ist am Freitag in Obernburg (Landkreis Miltenberg) ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren war im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Dazu erhielten die Floriansjünger auch Hilfe aus der Luft – durch einen Polizeihubschrauber mit Löschwasserbehälter.

Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Gleich von mehreren Passanten war am Freitagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, eine Rauchwolke über dem Waldgebiet bei Schöllberg gemeldet worden. Die Obernburger Polizei hatte gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehren zunächst die nicht leichte Aufgabe zu bewältigen, das Feuer im Wald zu lokalisieren. Dann zeigten rund 80 Mann der Freiwilligen Feuerwehren gemeinsam mit dem THW Einsatz und löschten die Flammen auf der 300 Quadratmeter großen Brandstelle ab. Ein Hubschrauber der Bayerischen Polizei leistete bei den Nachlöscharbeiten „von oben“ mit einem Löschwasserbehälter Unterstützung.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und prüft derzeit auch die Brandursache. Laut einem Brandexperten der Kriminalpolizei spricht derzeit vieles dafür, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

