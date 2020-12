Aschaffenburg.Wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg nun mitgeteilt haben, steht ein 48-Jähriger unter dem Verdacht, am Donnerstagabend seine Partnerin gewürgt und geschlagen zu haben. Eine alarmierte Streife der Polizei Aschaffenburg nahm den Mann vorläufig fest. Die Beamten führten ihn am Freitag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vor, der einen Haftbefehl erließ.

Eine Nachbarin war gegen 19.20 Uhr auf die Schreie der Frau aufmerksam geworden. Daraufhin informierte sie sofort die Polizei. In der Wohnung des Paares stellten die Beamten nach den ersten Vernehmungen und der Spurensituation fest, dass der unter Alkoholeinfluss stehende 48-Jährige seine Lebenspartnerin gewürgt und geschlagen hatte.

Den bereits wegen anderen Gewaltdelikten in Erscheinung getretenen Mann nahmen die Polizisten vorläufig fest. Seine Partnerin brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Im Zuge der folgenden Ermittlungen trat zutage, dass gegen den 48-Jährigen bereits ein weiteres polizeiliches Ermittlungsverfahren wegen eines am 23. November gegen 23 Uhr in Aschaffenburg verübten tätlichen Angriffs und einer Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zum Nachteil weiterer Polizeibeamter vorlag.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg führte die Polizei den Tatverdächtigen am Freitag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung in Tatmehrheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung in Tatmehrheit mit Beleidigung in Tatmehrheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Im Anschluss kam der 48-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Über Hilfsmöglichkeiten in der für das Opfer besonders belastenden Situation informiert ein speziell für die Bearbeitung von Fällen der häuslichen Gewalt geschulter Beamter.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020