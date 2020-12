Wollen wir wieder Krieg führen? Thema: Kampfkraft soll erhöht werden. Für was brauchen wir teuere Kampfflugzeuge, Kampfpanzer und Kriegsschiffe? Drohnen sollen bewaffnet werden. Wir sind doch nur Peanuts gegenüber den Großmächten. Sollen wir nur als Kanonenfutter herhalten? Da wird ständig von Klimaschutz und Umweltzerstörung gepredigt, aber niemand hält sich daran. Wer kümmert sich schon um die Zerstörung der Regenwälder. Das ist ja alles soweit weg von uns. Das Geld, was für Rüstung ausgegeben wird, könnte besser für Projekte in unserem Land eingesetzt werden.

Aber nein, die Rüstungsindustrie muss ja unterstützt werden. Nie wieder Krieg. Denkt an die Millionen Toten auf beiden Seiten, die sinnlos gestorben sind. Wegen ein paar Größenwahnsinnigen.

Wer interessiert sich noch weltweit für eine Greta Thunberg, Future for Friday, passé.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020