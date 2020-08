Motorradfahrer erliegt Verletzungen

Faulbach.Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag zwischen einem abbiegenden Pkw und einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Zweiradfahrer erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft war zur Unterstützung der Miltenberger Polizei auch ein Sachverständiger vor Ort.

Gegen 9.40 Uhr war der 58-Jährige aus dem Landkreis Miltenberg mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße 2315 in Richtung Hasloch unterwegs. Zeitgleich hatte der Fahrer eines Ford Focus vor, mit seinem Pkw von der Speckspitzstraße nach links auf die Staatsstraße in Fahrtrichtung Stadtprozelten einzubiegen. Dabei übersah der 83-Jährige aus dem Landkreis Miltenberg nach derzeitigem Stand der Ermittlungen offenbar den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und es kam zu Zusammenstoß. Der Kradfahrer prallte mit seiner BMW nach links gegen die Leitplanke und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz aller Bemühungen des Rettungsdienstes noch vor Ort verstarb. Der 83-jährige Mann erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut.

Die Staatsstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für rund 2,5 Stunden komplett gesperrt. Die örtliche Feuerwehr unterstützte die Miltenberger Polizei. pol

