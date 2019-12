Mit Alkohol und Drogen am Steuer

Marktheidenfeld.Ein Pkw Audi A 6 wurde am Dienstag um 14.15 Uhr an der Anschlussstelle Marktheidenfeld in Richtung Würzburg einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 37-jährigen Fahrer wurde zunächst Alkoholgeruch festgestellt.

Ein vor Ort vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Bei der weiteren Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf den Konsum von berauschenden Mitteln.

Pkw als unterschlagen gemeldet

Weiterhin wurde festgestellt, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der genutzte Pkw als unterschlagen gemeldet war. Der 37-Jährige musste sich auf der Dienststelle einer Blutprobe unterziehen.

Der Personenwagen wurde abgeschleppt und zur Eigentumssicherung sichergestellt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 37-jährige Mann schließlich entlassen.

