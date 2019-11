Menschen treffen

© Peter Steffen/dpa

An diesem Sonntag geht es los! Dann wird das erste Türchen im Adventskalender geöffnet. Hinter so einem Türchen kann sich alles Mögliche verbergen: Schokolade, kleine Geschenke, Bilder oder Sprüche zum Beispiel – oder auch Menschen. Du hast richtig gelesen: Bei so einem „Lebendigen Adventskalender“ begegnen sich Menschen. Natürlich müssen sie dafür nicht hinter einem Türchen hocken. Sie treffen sich zum Beispiel vor geschmückten Türen oder Fenstern. Dann singen sie zusammen, erzählen sich Geschichten oder tragen Gedichte vor.

Es geht einfach nur darum, andere Menschen zu treffen und die Weihnachtsstimmung mit ihnen zu teilen. Wo man sich Tag für Tag trifft, wird vorher festgelegt. Oft werden solche Adventskalender von Kirchengemeinden organisiert.

