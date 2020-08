Mehrmals in die Luft geschossen

Heuchlhof.Ein 47-Jähriger schoss am späten Montagabend im alkoholisierten Zustand mit einer Schreckschusswaffe mehrmals in die Luft. Gegen 21.45 Uhr verständigte eine couragierte Passantin die Einsatzzentrale der Polizei in Unterfranken und berichtete von einem Mann, der mit einer Schusswaffe in der Hand den Straßburger Ring entlang ging und mehrmals in die Luft schoss. Umgehend fuhren mehrere Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sowie umliegender Dienststellen zur genannten Örtlichkeit. Kurz darauf trafen die Polizeibeamten auf einen 47-Jährigen, der eine Waffe in der linken Hand hielt. Ebenfalls mit gezogenen Dienstwaffen forderten die Polizisten den Mann auf, die Waffe wegzulegen. Der Angesprochene kam der Aufforderung nach und ließ sich im Anschluss in Gewahrsam nehmen. Bei der aufgefundenen Waffe handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Der 47-Jährige, der noch mehr Munition für die Waffe und ein Einhandmesser bei sich führte, war stark alkoholisiert. Der 47-jährige Würzburger wird sich nun wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz in einem Verfahren verantworten müssen.

Mittwoch, 26.08.2020