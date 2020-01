Mehr Zeit für einander und ein eigenständigeres Leben: Das haben sich Prinz Harry und Herzogin Meghan gewünscht. Vor Kurzem gaben sie bekannt: Wir wollen keine große Rolle mehr in der Königsfamilie des Landes Großbritannien spielen.

Damals war noch nicht so ganz klar, was das genau für die beiden bedeutet. Jetzt aber werden immer mehr Einzelheiten bekannt. Unter anderem sollen sie keine offiziellen Aufgaben für die Königin übernehmen, also für Harrys Oma. Genau das hätten die beiden aber gerne gemacht, sagte Harry jetzt. „Leider war das nicht möglich.“

Er sei traurig, dass es so weit gekommen sei, sagte Harry. Trotzdem steht er noch zu seiner Entscheidung. Er und Meghan planen etwa, nicht mehr komplett in Großbritannien zu leben, sondern auch in Nordamerika. Dort kommt Meghan ursprünglich her.

