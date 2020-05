Mann überfällt Verkaufsstand

Flein.Ein unbekannter Täter überfiel am Samstag in Flein (Landkreis Heilbronn) einen Erdbeerverkaufsstand. Gegen 17.35 Uhr öffnete der Mann eine Tür an der Rückseite des Verkaufsstandes und bedrohte die 41-jährige Verkäuferin mit einer sogenannten Japansäge mit einer Länge von etwa 40 Zentimetern. Da die Frau nicht reagierte, ging der Mann in den hinteren Bereich und griff nach der Kasse.

Dabei kam es zu einem Gerangel, wobei die Verkäuferin leicht verletzt wurde. Der Täter verlor hierbei seine Atemschutzmasken und ließ sie am Tatort zurück. Anschließend flüchtete er mit mehreren hundert Euro. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, auch mit einem Polizeihubschrauber und einem Spürhund, konnte der Mann noch nicht gefasst werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.05.2020