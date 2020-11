Linienbus kollidiert mit Pkw

Würzburg.Ein Linienbus ist am Montagnachmittag in der Würzburger Innenstadt mit einem Pkw kollidiert. Dadurch kam es über einen längeren Zeitraum zu erheblichen Rückstauungen am Berliner Ring. Gegen 13.45 Uhr war eine 54-Jährige mit ihrem Pkw auf der mittleren der drei Fahrspuren gefahren. Der Linienbus wollte von der Ludwigstraße in den Berliner Ring einfahren. Hierbei übersah der 34-jährige Busfahrer den verkehrsbedingt haltenden Pkw der Würzburgerin und kollidierte. Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine Würzburger Klinik transportiert werden. Der Linienbus war zum Unfallzeitpunkt unbesetzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 6 500 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020