Leser wählen ihre Bilder-Favoriten

Odenwald-Tauber.Der 46. Leser-Fotowettbewerb „Blende“ – veranstaltet von Print- und Online-Medien in ganz Deutschland in Zusammenarbeit mit der Prophoto GmbH – geht langsam in die Endphase.

Die Jury der Fränkischen Nachrichten hat die Fotos, die über die FN eingereicht wurden, gesichtet und bei jedem der drei Wettbewerbsthemen eine Vorauswahl mit 30 Bildern erstellt.

Uns interessiert nun auch die Meinung unserer Leserinnen und Leser Die drei mal 30 vorausgewählten Wettbewerbsfotos sind im Dossier „Fotowettbewerb Blende“ auf www.fnweb.de zu sehen. Wer möchte, kann dort bis einschließlich Samstag 23. Januar, die Bilder mit Schulnoten von ein bis sechs bewerten. Diese Leserauswahl werden wir dann in drei Bildgalerien präsentieren. Auf die schlussendliche Auswahl der Siegerbilder durch die Jury bis Ende Januar hat dieses Leserbewertung keinen Einfluss.

Coronabedingt läuft der aktuelle Fotowettbewerb „Blende“ etwas langsamer als sonst. Die Jury bewertet die Fotos diesmal im Home-Office. Die Bundesendausscheidung mit den Siegerbildern aller veranstaltenden Zeitungen und Online-Medien erfolgt erst im Februar. Die teilnehmenden Hobbyfotografinnen und -fotografen müssen sich also noch etwas gedulden.

Jetzt wünschen die FN aber erstmal viel Spaß beim Betrachten der Vorauswahl – es sind wirklich bemerkenswerte Fotos!

Info: Mehr Infos unter www.fnweb.de/dossiers

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.01.2021