Künstliche Spinnenseide

Tiere können einige Dinge besser als Menschen. Selbst dann, wenn Menschen ihre Technik und Maschinen benutzen. Eine solche Sache sind besonders reißfeste Fäden: Spinnen stellen Spinnenseide her, die richtig viel aushält! Bisher hatten Menschen nichts, was so dünn und gleichzeitig so stark ist.

Nun allerdings haben Forscher es geschafft, aus Kunststoff eine Faser herzustellen, die ähnlich gut ist wie Spinnenseide. Macht man ein Seil daraus, das so dick ist wie eine Ein-Cent-Münze, wiegt es nur wenige Gramm. Und man kann damit zwei Autos hochheben.

Einer der Forscher meint, die neue Plastik-Faser könne bald sogar noch besser werden. „Das ist erst der Anfang – die Möglichkeiten sind gigantisch“, sagte er. Er kann sich vorstellen, dass die Fasern schon bald in vielen Bereichen genutzt werden können.

