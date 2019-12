Kontrolle mehrmals missachtet

Sailauf.Ein BMW sollte an Heiligabend gegen 20.30 Uhr in Hösbach zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale. Auch das spätere Einschalten des Blaulichtes und des Martinshornes konnte ihn nicht zum Anhalten bewegen.

Der Fahrer fuhr unbeirrt weiter und bog schließlich in Richtung Sailauf ab. Dort überholte ihn die Streifenbesatzung und setzte sich vor das Fahrzeug.

Auch dies hielt ihn nicht von der Weiterfahrt ab. Er überholte seinerseits das vor ihm befindliche Streifenfahrzeug und bog am Ortseingang nach rechts in die Birkenstraße ab. Erst ein Querstellen des Streifenfahrzeugs vor den BMW brachte ihn schließlich zum Stehen. Der 31-jährige Fahrer verhielt sich sofort aggressiv gegenüber der eingesetzten Streifenbesatzung und schrie diese an.

Nachdem die Situation durch die eingesetzten Streifenbeamten beruhigt werden konnte, räumte der 31-Jährige ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf den Konsum von Alkohol und berauschenden Mitteln. Daher musste sich der 31-Jährige im Klinikum einer Blutprobe unterziehen. Bei der Durchsuchung der Beifahrerin wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt.

Das Fahrzeug wurde vor Ort verkehrssicher abgestellt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.12.2019