Kollegen mit Hammer traktiert

Würzburg.Zu einer tätlichen Auseinandersetzung unter Arbeitern kam es in einer Firma. Ein 21-Jähriger, der seinen 13 Jahre älteren Kollegen mit einem Hammer schwer verletzt haben soll, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren die beiden 21 und 34 Jahre alten Männer, die in den Landkreisen Main-Spessart und Würzburg wohnen, mit Arbeitsabläufen am Fließband beschäftigt, Aus noch ungeklärten Gründen gerieten sie in Streit. Während des Streits soll der ältere Mann den Jüngeren mit einem Stein beworfen haben. Der 21-Jährige soll seinen Kontrahenten daraufhin mit einem Hammer angegriffen und ihm Verletzungen am Kopf zugefügt haben.

Der Verletzte kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Nach vorliegenden Erkenntnissen sind die Verletzungen des Mannes nicht lebensbedrohlich.

Der Festgenommene wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung anordnete. Wegen des Steinwurfs läuft auch gegen den 34-Jährigen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten, gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

