Kleine Flitzer ohne Motor

© Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/

Sie sehen aus wie richtige kleine Rennautos. Einen Motor haben sie aber nicht. Bei einem Seifenkisten-Rennen führt die Strecke deswegen bergab. Dann können die Flitzer auch sehr schnell werden.

Am Wochenende fanden im Bundesland Sachsen die Deutschen Meisterschaften für Seifenkisten statt. Dort waren zum Beispiel Fahrzeuge zu sehen, die an die roten Ferraris erinnern oder an Rennwagen von früher. Die Fahrzeuge heißen Seifenkisten, weil sie früher aus Kisten gebastelt wurden. Heute sind sie viel moderner. Jedes Fahrzeug wird vor dem Start überprüft. Es muss mindestens drei Räder, Bremse und Lenkung haben. Die Fahrer brauchen Helm, Handschuhe und geschlossene Kleidung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.08.2020