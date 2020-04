Kampf an vorderster Front

Alle im Gesundheitswesen Tätigen sind jetzt besonders gefährdet und gefordert, so wie die Mitarbeiter in den Lebensmittelläden, vor allem das Kassenpersonal in den Supermärkten, Bäckereien, Tankstellen, Fernfahrer, die Beschäftigten im öffentlichen Verkehrswesen, Feuerwehr und Polizei.

Sie alle verdienen unsere Wertschätzung und keine Tölpeleien. In der Krise zeigt sich, was und wer wirklich wichtig ist. Auch die Medien haben eine herausragende Funktion in einer wahrheitsgemäßen Berichterstattung. Paradoxerweise sind gerade manche der genannten Berufsgruppen seit Jahren unterbesetzt und schlecht bezahlt. Es sind Boni im Gespräch. Erwähnen will ich auch die Bauern. Um langfristig unsere Ernährung zu sichern, ist es wichtig, dass sie ihren Unterhalt über bessere Erzeugerpreise bestreiten können und nicht über Subventionen. Ich denke, dass ich da mit den in der Landwirtschaft Tätigen einer Meinung bin. Zu viele Betriebe haben schon aufgegeben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2020