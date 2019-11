Jungtieraufzugshaus wird abgerissen

Stuttgart.Eine Ära geht zu Ende: Damit Neues entstehen kann, muss Altes weichen: Nach über 37 Jahren ist nun das sogenannte Jungtieraufzuchthaus (JAZ) in der Wilhelma in Stuttgart Geschichte. An seiner Stelle werden in den kommenden Jahren neue Anlagen für südamerikanische Krallenaffen und australische Beuteltiere entstehen.

Das Jungtieraufzuchthaus war das erste Bauprojekt im Zoologisch-Botanischen Garten, welches die Freunde und Förderer der Wilhelma 1982 mit einer großzügigen Spende von umgerechnet 500 000 Euro ermöglichten. Es war von Anfang an vor allem für den Nachwuchs von Menschenaffen vorgesehen, die nicht von ihren Müttern großgezogen wurden.

Besuchermagnet

Bis 2013 beherbergte es einen Kindergarten für Gorilla-Jungtiere, die in europäischen Zoos geboren wurden und aus unterschiedlichsten Gründen von Hand aufgezogen werden mussten. Damit war es über Jahrzehnte hinweg ein Besuchermagnet in der Wilhelma. Nach dem Neubau des Menschenaffenhauses im oberen Park und der dort eingerichteten Jungtieraufzuchtstation beherbergte das JAZ vor allem noch südamerikanische Tiere wie Krallenaffen. Nach eingehender baulicher Prüfung wurde jedoch entschieden, das Haus aus Sicherheitsgründen komplett zu schließen und abzureißen. Vorübergehend wird die nun frei gewordene Stelle als Baustelleneinrichtungsfläche für das neue Australienhaus genutzt. Sobald dieses fertig gestellt ist, kann hier ein Haus für Krallenaffen und eine Außenanlage für Beuteltiere entstehen.

