Im „fnweb“ warten Überraschungen

Odenwald-Tauber.Zahlreiche Überraschungen warten in der Vorweihnachtszeit erneut auf die Besucher der Homepage der Fränkischen Nachrichten (www.fnweb.de). Seit Dienstag, 1. Dezember, ist dort wieder ein virtueller Adventskalender – der FN-Türchenzauber – zu finden. 24 tolle Preise verstecken sich hinter den virtuellen Türchen.

Teilnehmen kann jeder ganz einfach: Im Internet ruft man den Adventskalender auf (www.fnweb.de/tuerchenzauber). Nur am jeweiligen Datum ist dann das entsprechende Türchen freigeschaltet. Wenn sich der Kalender oder einzelne Türchen nicht öffnen lassen, sollte ein anderer Browser verwendet werden (möglichst Mozilla Firefox oder Google Chrome). Es erscheint der Gewinn, der verlost wird und der Sponsor des Preises. Um an der Verlosung teilzunehmen klickt man dann auf den Reiter „Teilnehmen“, füllt die entsprechenden Felder aus und bestätigt dann erneut mit „Teilnehmen“. Im Anschluss erhält man noch eine E-Mail, die man bestätigen muss, indem man auf den beigefügten Link klickt. So landet man automatisch im Lostopf und hat die Chance auf tolle Preise.

Die Teilnahme ist täglich möglich – bis zum 24. Dezember. Bei einem Gewinn wird man schriftlich oder telefonisch benachrichtigt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.12.2020