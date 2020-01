Illegales Autorennen

Heilbronn.Mitten in Heilbronn, an der Kreuzung Wollhausstraße/Urbanstraße, fand am 24. Januar offenbar ein unerlaubtes Autorennen statt, so die Polizei am Freitag. Eine Zivilstreife der Krimpo wollte von der Wollhausstraße aus den Streifenwagen wenden und wurde auf einen weißen BMW I3 sowie auf einen dunkelgrauen Daimler AMG aufmerksam, die in Richtung Allee fuhren. Bereits aus Richtung Urbanstraße nahten die Autos mit überhöhter Geschwindigkeit. Der BMW folgte in dichtem Abstand dem Daimler. Das Safetycar der Polizei beendete das mutmaßliche Poser-Rennen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020