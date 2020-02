Große Lust am Forschen und Tüfteln

Künzelsau.Erfindergeist, Neugierde und viel Engagement steckte auch in diesem Jahr in jedem Projekt, das die Nachwuchstüftler am Wochenende in der Künzelsauer Reinhold-Würth-Hochschule präsentierten. Die Fachjury hatte die Qual der Wahl und kürte aus 54 Einreichungen sieben Projekte in der Sparte „Jugend forscht“ für Teilnehmer zwischen 15 und 21 Jahren aus. Bei „Schüler experimentieren“ für junge Tüftler bis 14 Jahre wurden fünf Projekte ausgezeichnet.

Clevere Ideen

Insgesamt gingen in den sieben Fachbereichen 113 Teilnehmer an den Start. Die Juroren und Besucher zeigten sich begeistert von den vielen cleveren Ideen und dem Engagement der Jugendlichen.

Mit einem ersten Preis wurden die beiden Külsheimer Schülerinnen Lara und Lisa Adelmann bedacht. Damit ihrer kleinen Schwester beim Malen nichts passieren kann, haben die elf und neun Jahre alten Mädchen, die das Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim und die Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim besuchen, ungiftige Wasserfarben hergestellt.

„Jugend forscht“ ist eine Talentschmiede mit Modellcharakter, denn hier werden Reformansätze der aktuellen Bildungsdiskussion seit langem in die Praxis umgesetzt. So bietet die Projektarbeit einen optimalen Rahmen, Schüler entsprechend ihren Fähigkeiten individuell zu fördern.

Ministerin beeindruckt

Durch kreatives, forschendes Lernen können sich die Jugendlichen schon frühzeitig mit dem Handwerkszeug des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut machen. Dadurch erlangen sie eine Methodenkompetenz, die zu den Kernqualifikationen der Wissensgesellschaft gehört. Dies erkannte auch Dr. Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, die als erste Bildungsministerin des Landes diesem Wettbewerb ihre Aufmerksamkeit schenkte und sich beim Rundgang von den einzelnen Projekten beeindruckt zeigte. Bei der Preisübergabe betonte sie: „Die jungen Forscher stellen mit ihren Wettbewerbsprojekten ihren Erfindergeist und ihre Lust am Forschen und Tüfteln unter Beweis. Gerade in Regionen wie Heilbronn-Franken als wichtiger Technologiestandort sind wir auf einen klugen und findigen Nachwuchs angewiesen“. Ein besonderes Anliegen der Ministerin sind die Mint-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik: „Wir setzen als Land bewusst einen Schwerpunkt bei der Förderung dieser Fächer in den Schulen – und ich bin froh, dabei so starke und innovative Partner aus der Wirtschaft an unserer Seite zu haben, die unsere Schulen und die vielen engagierten Lehrkräfte bei der Umsetzung der Ideen unterstützen.“

Starker Partner

Auch der Regionalwettbewerb in der Region Heilbronn-Franken hat einen solch starken Partner an seiner Seite. Bereits seit 1999 ist der Motoren- und Ventilatorenhersteller ebm-papst Patenunternehmen des Wettbewerbs. „Wir engagieren uns gerne für ,Jugend forscht‘, weil wir der festen Überzeugung sind, dass ein Technologieführer junge Menschen, die an Innovationen tüfteln, fördern sollte“, so Dr. Stephan Arnold, Geschäftsführer Forschung und Entwicklung/Einkauf der ebm-papst Gruppe.

Weitere Teilnehmer am Wettbewerb 2020 waren auch Martin Scheuermann (17) und Julian Hofmann (17) vom Burghardt-Gymnasium Buchen. Sie wollen einen Test entwickeln, der außerhalb des Labors Wachsverfälschungen nachweist. Die beiden Schüler des Burghardt-Gymnasiums Buchen möchten mit der Auswertung dieser Daten zeigen, dass sich mit Paraffin verfälschtes Wachs mit Spektroskopie von reinem Bienenwachs unterscheiden lässt. Mit einem ganz anderen Problem beschäftigten sich Marlon Huttmann (15), Lorenz Bundschu (15) und Raphael Elleser (14) vom Lernhaus Ahorn in Eubigheim. Sie haben erkannt, dass multiresistente Keime ein großes Problem in der heutigen Medizin sind und wollen diese Bakterien mithilfe von Röntgenstrahlung vernichten.

Die Sieger von Jugend forscht aus der Region Heilbronn-Franken präsentieren ihre Projekte ein zweites Mal vom 25. bis 27. März beim Landeswettbewerb in Fellbach. Überzeugen sie auch dort die Fachjury, geht es vom 21. bis 24. Mai zum Bundesfinale nach Bremen. Die erfolgreichen Erfinder von Schüler experimentieren messen sich beim Landeswettbewerb in Balingen am 23. und 24. Mai mit den besten Nachwuchstalenten aus Baden-Württemberg.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020