Geld für Kinder in Not sammeln

Diese Kinder tragen oft eine Krone und haben einen goldenen Stern dabei: die Sternsinger. Gerade ziehen sie wieder von Haustür zu Haustür.

Wird ihnen geöffnet, singen sie oder sagen einen Text auf. Und sie bringen einen Segen für das Haus. Außerdem sammeln sie Spenden für Kinder in Not. Im vergangenen Jahr kamen dabei ungefähr 50 Millionen Euro zusammen.

Die ersten Sternsinger sind bereits unterwegs. Sie ziehen im Westen von Deutschland umher. Andere starten in Kürze. Rund um den Dreikönigstag am 6. Januar ziehen dann Tausende Sternsinger von Tür zu Tür.

Die Kinder in den Kostümen erinnern an die Heiligen Drei Könige. Sie tragen die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar. In der Bibel steht, dass diese weisen Männer zum Jesuskind kamen, um es anzubeten. Und sie haben dem Kind Geschenke gebracht – in der Bibel heißt es, sie hatten Gold, Weihrauch und Myrrhe dabei.

Den Weg zur Krippe in Bethlehem fanden sie mit Hilfe eines Sterns am Himmel. An diesen Stern erinnert der Stern, den die Sternsinger tragen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.12.2019