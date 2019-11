Folklore- und Jazz-Konzert

Schöntal.Noël international – Folklore und Jazz, unter diesem Motto steht das Adventskonzert von Variosax, dem Saxofonorchester Kloster Schöntal unter Leitung von Annette Kutzer.

Abwechslungsreiche Kompositionen und Bearbeitungen, welchen adventliche und weihnachtliche Liedmelodien aus unterschiedlichsten Ländern zugrundeliegen, bilden den Schwerpunkt des Programms. Die Musikstücke stammen aus der Feder des ehemaligen Orchesterleiters Albert Loritz, der für Variosax, einem in seiner Besetzung sicher außergewöhnlichen Ensemble, zahlreiche Werke verfasst hat. Zwischen den folkloristischen Beiträgen, die zum Teil auch in kleineren kammermusikalischen Gruppierungen dargeboten werden, erklingen Jazznummern von Duke Ellington, James Rae, Lennie Niehaus und George Gershwin. Das Konzert findet im Rahmen des Schöntaler Weihnachtsmarkts am Sonntag, 8. Dezember, um 15.30 Uhr im Festsaal des Bildungshauses Kloster Schöntal statt. Der Eintritt ist frei. Spenden zur Deckung der Kosten sind erwünscht.

