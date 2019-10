Favoriten für „Blende“-Gewinn

Beim 45. Leser-Fotowettbewerb „Blende“ hat die FN-Jury aus den eingesandten Bildern eine Vorauswahl getroffen.

Odenwald-Tauber. Bei jedem der drei Wettbewerbsthemen („Blumen“, „In Bewegung“ und „Verkehrte Welt“) suchten die Jury-Mitglieder vor kurzem die jeweils 30 aussichtsreichsten Fotos für einen Siegplatz bei der „Blende 2019“ heraus.

Am Montag, 11. November, wird die Jury ein zweites Mal tagen und dann die acht Siegerbilder pro Thema festlegen. Bis dahin können alle Fotofreunde die vorausgewählten Bilder in Fotostrecken auf www.fnweb.de anschauen und den FN ihre persönlichen Favoriten mitteilen. Die vorausgewählten Fotos sind zu finden aufder FN-Hompeage www.fnweb.de, unter dem Menüpunkt „Freizeit“, Untermenüpunkt „Fotowettbewerbe“. Jeder Leser kann bis 8. November die Nummern seiner drei Lieblingsbilder pro Thema per E-Mail schicken an: fn.blende@fnweb.de. bc

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.10.2019