„Falscher Schritt und reine Symbolpolitik“

Aufgrund des Bund-Länder-Beschlusses zur Eindämmung der Corona-Pandemie vom 28. Oktober ist der Vorstellungsbetrieb am Theater Heilbronn vom 2. bi s 30. November eingestellt. Bis zu einer neuen Entscheidung, die für Mitte November angekündigt ist, findet auch kein Vorverkauf von Karten mehr statt. Die Tickets für die ausfallenden Vorstellungen können zurückgegeben oder für eine spätere Vorstellung umgetauscht werden.

Das Theater Heilbronn hofft, dass der Spielbetrieb im Dezember wieder stattfinden kann. Die Proben für die Stücke, die im November Premiere haben sollten, laufen bis zur Generalprobe weiter, so dass die Inszenierungen sofort gezeigt werden können, wenn wieder gespielt werden darf. Das betrifft das Weihnachtsmärchen „Der Räuber Hotzenplotz“, die Komödie „How to Date a Feminist“ im Komödienhaus und die Komödie „Mein Freund Harvey“ im Großen Haus. Die für das kommende Wochenende geplanten Premieren „Born to Be Wild?“ am 30. Oktober und „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute“ am 1. November finden statt. Beide Inszenierungen sind bereits dem ersten Lockdown im März zum Opfer gefallen.

„Es wäre unverantwortlich gegenüber den Teams und den Schauspielern, hier wieder kurz vor der Premiere alles zum Stillstand zu bringen“, sagt Intendant Axel Vornam. Im Übrigen hält er die Schließung der Theater in Deutschland für einen falschen Schritt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und für reine Symbolpolitik ohne Augenmaß. „Die Theater haben ausgefeilte Hygienekonzepte, die eine Ansteckung nahezu unmöglich machen.“ Es gäbe keinen einzigen Fall in Deutschland, bei dem ein Theater als Infektionsherd in Erscheinung getreten wäre. Jetzt fehlen sie gerade in dieser schwierigen gesellschaftlichen Phase als Orte des Diskurses.

Zudem werde mit zweierlei Maß gemessen, wenn etwa Gottesdienste weiter stattfinden, die Menschen aber nicht mehr in die Theater dürften. Die vorerst einmonatige Schließung werde weitreichende Konsequenzen haben, für die jetzt neue Szenarien entwickelt werden müssen. „Die Schwierigkeit ist dabei, dass niemand weiß, wie lange diese Maßnahmen diesmal dauern. Wir entwickeln Pläne, die es den Theatern gestatten, mit möglichst großer Flexibilität auf die jeweilige Entwicklung zu reagieren“, so Intendant Vornam.

