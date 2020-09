Explosion an Spielhaus

Würzburg.Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen an einer Freizeiteinrichtung am Würzburger Heuchelhof eine Explosion und dadurch hohen Sachschaden verursacht. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Gegen 4.15 Uhr waren Anwohner im Umfeld der Berner Straße durch einen lauten Knall wach geworden. Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Würzburg waren schnell vor Ort, allerdings waren die Täter bereits in unbekannte Richtung verschwunden. An dem so genannten „Spielhaus“ war offenbar mit Gas eine Explosion verursacht worden.

Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun unter anderem wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Gegenstand der Ermittlungen sind besonders auch die Hintergründe der Tat.

