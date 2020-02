Exhibitionist in Park aufgetreten

Würzburg.Zwei 15-jährige Mädchen mussten am Freitagmittag gegen 14.15 Uhr in einer Grünanlage in Nähe der Bismarckstraße einen Mann feststellen, welcher augenscheinlich sexuelle Handlungen an sich vornahm. Anschließend verließ der Täter den Park in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifenbesatzungen verlief negativ. Der Täter wird von den Jugendlichen wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre, 170 Zentimer groß, Bauchansatz, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, südländischer Typ, trug zur Tatzeit dunkelblaue Kleidung und dunkle Schuhe. Hinweise werden unter Telefon 0931/4572230 von der Polizei entgegengenommen.

