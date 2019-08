Diebesbande agierte in Bekleidungsgeschäft

Würzburg.Eine Diebesbande agierte am Dienstag zwischen 14.10 und 14.40 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Eichhornstraße. Während drei weibliche Täterinnen diverse Kleidungsstücke in mitgeführten Taschen sowie einem Kinderwagen verstauten und Sicherungsetiketten entfernten, stand ein männlicher Begleiter Schmiere im Eingangsbereich.

Gruppe gelang die Flucht

Der Tätergruppe gelang unerkannt die Flucht, und eine Fahndung blieb erfolglos. Der Beuteschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Täter wurden beschrieben mit: dreimal weiblich, jeweils dunkle bis schwarze Haar zum Pferdeschwanz gebunden, die Täterinnen trugen dunkle Jacken mit Kordeln beziehungsweise Fransen. Sie führten mehrere größere Taschen (sogenannte Shopper) bei sich, ebenfalls wurde ein dunkler Kinderwagen mitgeführt. Der Täter soll 20 bis 25 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß sei. Er war schlank, hatte kurze dunkle Haare und war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck im Brustbereich

Die Täterinnen agierten rund 30 Minuten innerhalb des Bekleidungsgeschäftes und entfernten sich mit gefüllten Taschen sowie einem beladenen Kinderwagen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019