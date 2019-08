Die Welt des klassischen Jazz und Swing

Ein einzigartiges Jazz- und Blues-Erlebnis präsentieren Stadt und Kunstkreis Lauda-Königshofen nach der Sommerpause am 20. Oktober um 18 Uhr in der Aula.

Die Barrelhouse-Jazzband steht seit 65 Jahren auf der Bühne und hat in dieser Zeit zahlreiche neue Einflüsse in die Tradition des klassischen Jazz und Swing integriert.

Das Ensemble mit dem eigenen Barrelhouse-Sound hat die Musik aus den Spelunken und Kneipen von New Orleans (den Barrelhouses) mit dem Harlem-Swing zu einem ganz eigenen Stil vereint und ist damit in über 50 Ländern erfolgreich aufgetreten.

Die Musiker der Band: Bandleader Reimer von Essen (Klarinette und Saxofon), Horst Schwarz (Trompete), Frank Selten (Saxofon), Christof Sänger (Piano), Roman Klöcker (Gitarre, Banjo), Lindy Huppertsberg (Kontrabass) und Michael Ehret (Schlagzeug).

Bandleader Reimer von Essen erfährt übrigens noch diesen Monat eine ganz außergewöhnliche Ehrung: Mit der „Goethemedaille der Stadt Frankfurt“ wird er zu diesem Zeitpunkt für sein Engagement ausgezeichnet.

Die fünf Gastmusiker: Aus New Orleans der geniale Drummer und Vibrafonist, jüngster Spross der bekannten Marsalis-Familie, Jaseon Marsalis, Tony Lakatos, der großartige Saxofonist, seit Jahren die Nummer eins in Deutschland, Malo Mazurie, Trompeter aus Paris, sehr jung und schon mit vielen Preisen ausgezeichnet, Tricia Boutte – wieder eine bezaubernde Jazz- und Blues-Stimme aus New Orleans, Marek Michalak – virtuoser Posaunist und eine Ikone der Krakauer Jazzszene. Dieter Nentwig, Jazz- und Bluespromoter, führt durch das Programm.

Die Konzertreihe „Jazz in der Aula“ erhielt 2019 zum dritten Mal das Qualitätssiegel „Musikzauber Franken“.

Der Tourismusverband Franken präsentiert mit diesem Projekt eine Anzahl herausragender musikalischer Veranstaltungen von Nürnberg, Bamberg, über Würzburg bis hin zu Lauda-Königshofen mit der Absicht, den Bekanntheitsgrad „Franken“ als Ziel für Kulturreisen aus dem In- und Ausland auszubauen.

Für dieses Projekt wurde „Jazz in der Aula“ von einer unabhängigen Jury bewertet und ausgewählt.

Die seit 42 Jahren bestehende Konzertreihe wäre ohne den Einsatz einer Reihe ehrenamtlicher Helfer des Kunstkreises Lauda-Königshofen längst nicht mehr existent. ij

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019